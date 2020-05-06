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75-летие Победы

Песков опроверг, что Путин критиковал Лукашенко за план провести парад Победы

Пресс-секретарь президента России назвал эту информацию "размышлениями на свободную тему"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал недостоверными размышлениями на свободную тему утверждения о том, будто российский лидер Владимир Путин высказывал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко недовольство планами Минска провести парад Победы, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

"Вчера (5 мая в телефонном разговоре - прим. ТАСС) действительно [лидеры] обменивались информацией о предпринимаемых шагах в России и Белоруссии по борьбе с коронавирусом. Вся остальная информация - это размышления на свободную тему, [она] никоим образом не соответствует действительности", - подчеркнул Песков, комментируя утверждения о том, что в разговоре якобы озвучивалось недовольство российских властей планами провести парад 9 мая в Минске.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что в беседе глав государств не обсуждались планы проведения саммита Евразийского экономического союза в Белоруссии. Он напомнил, что видеоконференция лидеров ЕАЭС состоялась совсем недавно.

"Сейчас нужно подготовить хорошие, субстантивные документы к следующей встрече. И потом уже, в зависимости от динамики, будет принято совместное решение, нужно ли это проводить как очную встречу, или можно будет в дальнейшем организовать еще одну видеоконференцию", - сказал представитель Кремля.

3 мая Лукашенко заявил, что военный парад в честь 75-летия Победы имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Белоруссии, поэтому он не может быть отменен, несмотря на пандемию заболевания, вызванного коронавирусом. 4 мая президент Белоруссии заявил, что готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит Евразийского экономического союза в любом формате, но сам лично считает возможной очную встречу.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич75-летие Победы
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