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Министр здравоохранения Нижегородской области покинет пост по собственному желанию

С 7 мая замгубернатора Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свою должность с должностью глав регионального Минздрава

ТАСС, 6 мая. Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов оставляет свою должность по собственному желанию. Заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свои обязанности с должностью главы Минздрава, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Александр Смирнов покидает пост министра здравоохранения Нижегородской области. С 7 мая заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов будет совмещать свою должность с должностью министра здравоохранения региона", - отметили в пресс-службе.

По словам губернатора Глеба Никитина, кадровые изменения связаны с организацией работы в связи с распространением коронавирусной инфекции."Обязанности министра здравоохранения предполагают сейчас постоянные разъезды по медицинским учреждениям, занятым борьбой с коронавирусом. Риск заразиться даже при соблюдении всех мер предосторожности очень высок, поэтому нам важно максимально обезопасить людей, которые входят в группу риска. Александр Владимирович обладает колоссальным управленческим опытом, но разумнее сейчас было бы использовать его навыки для концентрации на определенном участке работы", - цитирует пресс-служба Никитина.

Как отметил глава региона, Смирнов вернется в Борскую центральную районную больницу в качестве главного врача - эту должность он занимал до назначения на пост министра в октябре 2019 года. Никитин также подчеркнул, что Мелик-Гусейнов обладает "серьезным опытом в сфере здравоохранения" и справится с задачами в условиях распространения угрозы коронавируса в регионе.

В Нижегородской области подтверждено 3 298 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 428 человек выздоровели, 16 пациентов умерли.

Теги
РоссияНижегородская область
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