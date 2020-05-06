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Глава Энгельсского района Саратовской области сложил с себя полномочия

Дмитрий Тепин поблагодарил жителей за доверие и отметил, что в районе остается ряд проблем

САРАТОВ, 6 мая. /ТАСС/. Дмитрий Тепин, возглавлявший Энгельсский район Саратовской области чуть менее года, подал заявление об отставке по собственному желаю. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"Тепин написал заявление на увольнение по собственному желанию, заявление в адрес совета депутатов района. Теперь совет должен будет принять решение об увольнении", - сказал собеседник агентства.

На своей странице в Instagram Тепин разместил обращение к жителям, где поблагодарил их за доверие и отметил, что в районе остается ряд проблем, но при этом удалось заложить "хороший фундамент для их решения".

ТАСС пока не располагает информацией о дате рассмотрения заявления.

Местные СМИ сообщают, что место Тепина может занять бывший заместитель председателя правительства региона Александр Стрельников, который освобожден от должности 6 мая. "Подписан документ об освобождении с 6 мая по собственной инициативе Александра Стрельникова", - подтвердили ТАСС в пресс-службе правительства Саратовской области.

Тепин родился 22 июня 1981 года в городе Саратове. С 2013 по 2019 годы занимал должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области. 26 июня 2019 года на заседании Собрания депутатов Энгельсского муниципального района Дмитрий Тепин избран главой Энгельсского муниципального района.

Теги
РоссияСаратовская область
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