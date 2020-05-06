Глава Энгельсского района Саратовской области сложил с себя полномочия

САРАТОВ, 6 мая. /ТАСС/. Дмитрий Тепин, возглавлявший Энгельсский район Саратовской области чуть менее года, подал заявление об отставке по собственному желаю. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе районной администрации.

"Тепин написал заявление на увольнение по собственному желанию, заявление в адрес совета депутатов района. Теперь совет должен будет принять решение об увольнении", - сказал собеседник агентства.

На своей странице в Instagram Тепин разместил обращение к жителям, где поблагодарил их за доверие и отметил, что в районе остается ряд проблем, но при этом удалось заложить "хороший фундамент для их решения".