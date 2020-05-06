Путин поручил обеспечить финансирование пожарных и усилить защиту Забайкалья от огня

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину, МЧС России и правительству Забайкалья обеспечить финансирование, чтобы повысить защищенность края пожарными подразделениями. Как сообщается в среду на сайте Кремля, поручение дано по итогам совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

В ходе совещания глава Забайкалья, где сейчас наблюдается сложная ситуация с пожарами и введен режим ЧС в лесах, Александр Осипов заявил, что из-за размера края и больших расстояний между поселками пожарным прикрытием в нормативные сроки не охвачено 42% населенных пунктов, то есть пожарные не могут приехать туда вовремя.

"Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и Правительством Забайкальского края: обеспечить финансирование в необходимом объеме <...> мероприятий, направленных на повышение уровня прикрытия территории Забайкальского края подразделениями пожарной охраны", - говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено в срок до 1 июня 2020 года.

Кроме того, Путин поручил федеральным и региональным властям рассмотреть выделение финансирования на строительство защитных дамб в районе Читы и закупку дополнительной пожарной техники. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 июня 2020 года.

По данным Рослесхоза, Забайкалье входит в перечень российских регионов, где сложилась наиболее сложная ситуация с лесными пожарами. С 16 апреля в лесах края веден режим ЧС. Первые в этом году природные возгорания в Забайкальском крае были зарегистрированы в марте.

Год назад из-за пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке региона в апреле пострадали 17 населенных пунктов. Сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки, социальные объекты, травмы получили 36 человек. Ущерб составил 1 млрд рублей.