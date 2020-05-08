{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Постпред РФ сообщил, что летняя сессия ПАСЕ предварительно перенесена на сентябрь

Как отметил Иван Солтановский, все зависит от того, насколько быстро улучшится эпидемиологическая обстановка
Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский Постпредство РФ при СЕ
Описание
Постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский
© Постпредство РФ при СЕ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Июньская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ранее перенесенная в связи с пандемией коронавируса, предварительно состоится в сентябре. Об этом сообщл постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский в интервью газете "Известия", опубликованном в пятницу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"30 апреля было принято решение отложить ее [сессию ассамблеи] до лучших времен, то есть до осени. Но тут тоже все зависит от того, насколько быстро улучшится эпидемиологическая обстановка. Для нас принципиально важно, чтобы в сессии принимали участие все 47 национальных делегаций", - отметил Солтановский.

Он также добавил, что "пока формально речь идет о двух сессиях - летняя предварительно переносится на сентябрь, еще предполагается провести октябрьскую".

Ранее глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщал, что июньская сессия ассамблеи переносится на более поздний срок из-за коронавируса. Согласно предварительному плану, сессия должна была пройти с 22 по 26 июня.

Теги
РоссияСолтановский, Иван ДмитриевичТолстой, Петр ОлеговичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Лавров и глава МИД Греции обсудили помощь по возвращению граждан двух стран
Также в повестке была тема минимизации социально-экономических последствий пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС