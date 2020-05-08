Постпред РФ сообщил, что летняя сессия ПАСЕ предварительно перенесена на сентябрь

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Июньская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ранее перенесенная в связи с пандемией коронавируса, предварительно состоится в сентябре. Об этом сообщл постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский в интервью газете "Известия" , опубликованном в пятницу.

"30 апреля было принято решение отложить ее [сессию ассамблеи] до лучших времен, то есть до осени. Но тут тоже все зависит от того, насколько быстро улучшится эпидемиологическая обстановка. Для нас принципиально важно, чтобы в сессии принимали участие все 47 национальных делегаций", - отметил Солтановский.

Он также добавил, что "пока формально речь идет о двух сессиях - летняя предварительно переносится на сентябрь, еще предполагается провести октябрьскую".

Ранее глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщал, что июньская сессия ассамблеи переносится на более поздний срок из-за коронавируса. Согласно предварительному плану, сессия должна была пройти с 22 по 26 июня.