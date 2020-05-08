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Пандемия коронавируса нового типа

Посол Антонов призвал власти США освободить находящихся в американских тюрьмах россиян

Как отметил дипломат, под угрозой их жизнь и здоровье

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов написал открытое письмо, адресованное Госдепартаменту, Минюсту США и Федеральному бюро тюрем, с призывом освободить находящихся в американских тюрьмах россиян в связи с пандемией. Текст письма опубликован в четверг в Facebook российской дипмиссии.

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"Власти США требуют освобождения американцев, отбывающих наказание за рубежом. Обещают ввести санкции против "виновных государств" в случае гибели своих сограждан вследствие заражения коронавирусом. Между тем ситуация с COVID-19 в пенитенциарных учреждениях Соединенных Штатов продолжает стремительно ухудшаться", - подчеркнул российский посол.

"Многие заключенные заражены, некоторые уже скончались. Медпомощь осужденным практически не оказывается, тестирование на наличие инфекции не проводится. Защитных масок и других гигиенических средств защиты на всех не хватает. Наиболее влиятельные здесь правозащитные организации бьют тревогу о критической ситуации в тюрьмах. Настаивают на освобождении наиболее уязвимых категорий заключенных", - отметил дипломат.

Антонов напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 марта направил госсекретарю США Майклу Помпео послание с призывом проявить гуманизм на фоне пандемии коронавируса к россиянам, находящимся в американских тюрьмах. В свою очередь российский посол ранее также ставил вопрос о судьбе соотечественников перед министром юстиции и генеральным прокурором США Уильямом Барром, а также директором Федерального бюро тюрем Майклом Карвахалем. "Обратил внимание на лиц, страдающих серьезными заболеваниями, осужденных за ненасильственные преступления, а также тех, кто уже отбыл значительную часть срока тюремного заключения", - напомнил дипломат.

"Вновь призываем американские власти проявить милосердие и добрую волю. Освободите россиян. Под угрозой их жизнь и здоровье", - подчеркнул Антонов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичПомпео, Майкл (Майк)Барр, УильямПандемия коронавируса нового типа
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