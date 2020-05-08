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Совфед 20 мая обсудит кандидатуру Разинкина на должность замгенпрокурора

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Представление президента о назначении замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) РФ Анатолия Разинкина на должность заместителя генерального прокурора РФ поступило в Совет Федерации, палата рассмотрит вопрос на ближайшем заседании 20 мая. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Представление поступило в Совет Федерации. Комитет обсудит кандидатуру Разинкина на своем ближайшем заседании, запланированном на 19 мая, на рассмотрение палаты вопрос планируется вынести на 20 мая", - сказал Клишас.

Теги
РоссияКлишас, Андрей Александрович
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