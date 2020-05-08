Посол России: соотечественники в Латвии опасаются преследования за защиту памятников

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российские соотечественники в Латвии прилагают усилия для защиты и восстановления памятников советским воинам, но опасаются, что могут быть подвергнуты уголовному преследованию "за прославление советского прошлого". Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

Дипломат отметил, что ситуация, когда потребовалась помощь соотечественников, сложилась после демонтажа памятника советским подводникам в рижском районе Болдерая. В октябре прошлого года муниципальные власти снесли памятник под предлогом его аварийного состояния. "Инициативной группой из числа российских соотечественников совместно с представителями рижского самоуправления начал прорабатываться вопрос о возможности восстановления монумента в первозданном или близком к нему виде, его установке в другом месте, закреплении какого-либо из объединений русскоязычной диаспоры в качестве ответственного по уходу за ним, - указал дипломат. - Был подготовлен макет обновленного памятника, велись дискуссии о выборе для него названия".

Однако из-за роспуска Рижской думы и карантина решение этого вопроса замедлилось. "Кроме того, необходимо заметить, что, как показала практика, предел стойкости нашей диаспоры здесь не безграничен в силу наличия опасений развязывания уголовного преследования со стороны латвийских властей за "прославление советского прошлого" и, как следствие, обеспокоенности за свою свободу, за будущее своих семей и детей", - указал Лукьянов.

Посол отметил, что диппредставительство также работает с латвийскими властями, добиваясь объяснения сноса памятника подводникам, а также требуя привлечь к ответственности виновных в других случаях вандализма по отношению к монументам бойцам Красной армии. В частности, речь идет об осквернении мемориала воинам-освободителям Риги в октябре прошлого года.

"В обоих случаях мы направили в МИД Латвийской Республики ноты соответствующего содержания, неоднократно поднимали эти вопросы в ходе контактов с латвийскими партнерами в дипведомствах в Риге и Москве", - указал дипломат.

Однако в некоторых случаях установить тех, кто пытается тем или иным способом осквернить память о советских воинах, не удается. "Особо изобретательные персонажи для диверсий в отношении монумента продолжают использовать возможности интернета, - указал Лукьянов. - Так, в настоящее время, несмотря на жалобы администраторам ресурса, напротив русскоязычного названия монумента "Памятник Победы" в сервисе "Google карты" по-прежнему фигурирует некорректный перевод на латышский как Okupacijas piemineklis ("Памятник оккупации")".