Джонсон выразил признательность за решающий вклад СССР в победу над нацизмом

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в разговоре с президентом России Владимиром Путиным признательность за решающий вклад СССР в победу над нацизмом. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора Путина и Джонсона.

"Владимир Путин отметил, в частности, что в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы, - говорится в сообщении. - Борис Джонсон в свою очередь выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижение победы над общим врагом". "Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса", - отметили в пресс-службе.

В Кремле добавили, что Путин и Джонсон "обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины победы над нацизмом, ставшей величайшим событием двадцатого века, примером беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции".

С обеих сторон была выражена "готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем".