Антонов заявил, что РФ не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Дезинформационная кампания, развязанная в ряде стран с целью принизить роль Советского Союза в победе над нацизмом, неприемлема, и российская сторона не должна молчать в ответ. Об этом заявил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов. Видеозапись была опубликована на странице дипмиссии в Facebook.

"Развязанная дезинформационная кампания в ряде стран и, к сожалению, в Соединенных Штатах Америки, где мы работаем, когда пытаются принизить роль Советского Союза или даже, более того, сказать о том, что Советский Союз и развязал Вторую мировую войну, она просто неприемлема. Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 млн человек", - сказал он.

"Я считаю, что мы не должны молчать. Мы должны об этом говорить, но говорить спокойно, аргументировано, пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил Европу, он отстоял независимость Европы и Советского Союза, и никто никогда не заставит нас забыть те времена, и никто и никогда не сможет поколебать нашу уверенность в том, что главное - во всем быть вместе в борьбе с новыми вызовами и угрозами, сегодня это как никогда важно", - добавил Антонов.