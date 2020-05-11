Рябков заявил, что РФ обменивается с Ираном и Венесуэлой аналитикой по вопросам пандемии

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Россия постоянно поддерживает контакты с Ираном и Венесуэлой по вопросу борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе обменивается с ними аналитической информацией. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Безусловно, контакты с Ираном и Венесуэлой по пандемии у нас идут. Причем постоянно, по разным линиям, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - И это вопросы не только материальной помощи и содействия. Это также обмен оценками, аналитическими выкладками, в том числе обсуждаем вопросы, касающиеся взаимодействия на соответствующих международных площадках, где представлены наши страны".