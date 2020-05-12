Лавров и главы МИД СНГ обсудят борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров во вторник по видеосвязи примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

Заседание глав МИД СНГ станет четвертой министерской встречей в формате видеоконференции, в которой участвует глава российской дипломатии с момента введения ограничительных мер в связи с коронавирусом. Так, министр иностранных дел России уже провел переговоры в таком режиме с главами МИД Турции и Ирана по Сирии, с коллегами по БРИКС, а также по нормандскому "формату".

В текущем году в СНГ председательствует Узбекистан. Как указали в российском дипведомстве в преддверии заседания, в повестку дня включены 14 вопросов по широкому спектру направлений взаимодействия в рамках Содружества. В частности, министры обсудят вопросы взаимодействия внешнеполитических ведомств по решению задач гуманитарного характера, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Ранее в интервью газете "Коммерсантъ" Лавров подчеркивал, что Россия не оставляет без внимания ни одно из обращений стран СНГ за помощью в борьбе с пандемией. Как рассказал в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, вдобавок к 1,5 тыс. поставленным тест-наборам для диагностики коронавируса в апреле - мае Москва предоставит государствам Содружества еще 3 тыс. тест-наборов.

Кроме того, особое внимание будет уделено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, попыткам фальсификации истории, героизации нацистских преступников, "войны" с памятниками. В большинстве стран СНГ масштабы праздничных мероприятий 9 мая были ограничены из-за пандемии.

Участники встречи также рассмотрят проекты документов, направленных на углубление партнерских связей в правоохранительной, военной и культурно-гуманитарной сферах. Ряд принятых проектов документов будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ, намеченного на 29 мая, и Совета глав государств СНГ 16 октября. Кроме того, стороны подведут итоги проделанной за прошедший год работы по реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и утвердят соответствующий план на очередной период.

Среди других тем, которые предстоит рассмотреть министрам - вопросы укрепления международного молодежного сотрудничества, развития взаимодействия государств-участников Содружества в области туризма, физкультуры и спорта. Ожидается, что в ходе заседания будут одобрены проекты стратегий по этим направлениям на ближайшее десятилетие.