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Единороссы 12 мая внесут в Госдуму законопроект о штрафах для чиновников за оскорбления

Они могут составить от 50 до 150 тыс. рублей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Парламентарии от "Единой России" во вторник, 12 мая, внесут в Госдуму законопроект о штрафах и дисквалификации чиновников за хамское и оскорбительное поведение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

Ранее о подготовке соответствующего законопроекта сообщил замсекретаря генсовета единороссов Александр Хинштейн. "Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе, в ее поддержку также высказался член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов: он назвал законопроект продуманным", - проинформировала пресс-служба "Единой России". По ее данным, "документ будет внесен в Госдуму 12 мая".

Законопроект предполагает внесение поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Как напомнили в партийной пресс-службе, согласно предлагаемым изменениям, оскорбления со стороны чиновников повлекут дисквалификацию тех на срок до года, при повторном случае - до двух лет. Также предлагается ввести для государственных и муниципальных служащих штрафы за такие действия в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном правонарушении - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Кроме того, предусматривается изменение понятия оскорбления: если сейчас это "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме", то поправки дополняют это определение словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

По словам секретаря генсовета "Единой России", вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, с ситуациями, когда чиновники ведут себя неподобающе, приходилось сталкиваться неоднократно. "[Они] демонстрируют неуважение, заносчивость, откровенно хамят гражданам, забывают, что их обязанность - служить стране и ее народу", - отметил он. По мнению представителя руководства партии, "каждый такой случай подрывает авторитет государства в целом, вызывает заслуженное возмущение и негодование в обществе".

Однако, констатировал он, до сих пор "подобные выходки были вне правового регулирования, разбираться с ними приходилось в ручном режиме". В этой связи, уточнил Турчак, "Единая Россия" подготовила и вносит в Госдуму законопроект о наказании чиновников за хамство, в котором "прописаны четкие меры ответственности, вплоть до отстранения от должности". Секретарь генсовета считает, что тем госслужащим, кто не согласен с требованиями к поведению, "в органах власти делать нечего".

О необходимости строже наказывать чиновников за хамство и неподобающее поведение ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурчак, Андрей АнатольевичРоссияХинштейн, Александр Евсеевич
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