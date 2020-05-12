Дума разрешила менять схему избирательных округов при изменении численности населения

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о праве регионов и муниципалитетов изменять границы и схемы избирательных округов в зависимости от того, как меняется численность их населения.

Законопроект внесла в Думу группа депутатов фракции "Единая Россия" во главе с первым зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным. Авторы инициативы предлагают установить, что в схему избирательных округов можно вносить поправки, если на их территории существенно поменялась численность избирателей. Существенным изменением предлагается считать отклонение количества избирателей от средней нормы представительства более чем на 20%. Если речь идет о труднодоступных или отдаленных местностях, то существенным изменением численности будет считаться отклонение количества избирателей от средней нормы представительства более чем на 40%.

Документ устанавливает, что изменения в схему избирательных округов должны быть внесены не позднее чем за девять месяцев до дня голосования. Если требуется изменить границы большинства избирательных округов - более 50% - то соответствующий орган власти должен утвердить новую схему.

Кроме того, авторы инициативы предлагают закрепить в законе право избирателей или участников референдумов подать онлайн-заявление о голосовании на дому с помощью единого портала госуслуг. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту доработал инициативу и прописал в проекте возможность граждан с 14 сентября 2020 года голосовать на избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах. Граждане, которые в день голосования будут находиться в таких местах, смогут принять участие в голосовании, если они заранее подали соответствующее заявление в установленном законом порядке.

Помимо этого, ко второму чтению комитет дополнил документ поправкой, которая ограничивает право избираться для граждан, осужденных за совершение некоторых преступлений средней тяжести. Такие граждане не смогут баллотироваться и быть избранными на должности депутатов законодательных органов власти или выборного должностного лица в РФ в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.