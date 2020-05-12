{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дума разрешила менять схему избирательных округов при изменении численности населения

Депутаты приняли соответствующий законопроект во втором чтении

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о праве регионов и муниципалитетов изменять границы и схемы избирательных округов в зависимости от того, как меняется численность их населения.

Законопроект внесла в Думу группа депутатов фракции "Единая Россия" во главе с первым зампредседателя думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрием Вяткиным. Авторы инициативы предлагают установить, что в схему избирательных округов можно вносить поправки, если на их территории существенно поменялась численность избирателей. Существенным изменением предлагается считать отклонение количества избирателей от средней нормы представительства более чем на 20%. Если речь идет о труднодоступных или отдаленных местностях, то существенным изменением численности будет считаться отклонение количества избирателей от средней нормы представительства более чем на 40%.

Документ устанавливает, что изменения в схему избирательных округов должны быть внесены не позднее чем за девять месяцев до дня голосования. Если требуется изменить границы большинства избирательных округов - более 50% - то соответствующий орган власти должен утвердить новую схему.

Кроме того, авторы инициативы предлагают закрепить в законе право избирателей или участников референдумов подать онлайн-заявление о голосовании на дому с помощью единого портала госуслуг. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту доработал инициативу и прописал в проекте возможность граждан с 14 сентября 2020 года голосовать на избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах. Граждане, которые в день голосования будут находиться в таких местах, смогут принять участие в голосовании, если они заранее подали соответствующее заявление в установленном законом порядке.

Помимо этого, ко второму чтению комитет дополнил документ поправкой, которая ограничивает право избираться для граждан, осужденных за совершение некоторых преступлений средней тяжести. Такие граждане не смогут баллотироваться и быть избранными на должности депутатов законодательных органов власти или выборного должностного лица в РФ в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Теги
РоссияВяткин, Дмитрий Федорович
Реклама на ТАСС
Дума прекратила полномочия депутата Чернышова в связи с его переходом в Рособрнадзор
Ранее его назначили на должность замглавы Рособрнадзора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС