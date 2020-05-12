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Лавров заявил, что Россия готова к диалогу с США по вопросам исторической памяти

Глава МИД РФ назвал "прискорбной историей" сообщение Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом, однако, по его признанию, такие "вещи не удивляют"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Москва найдет во взаимодействии с Вашингтоном формат диалога, в рамках которого будут обсуждаться вопросы исторической памяти. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ назвал "прискорбной историей" сообщение Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом, однако, по его признанию, такие "вещи не удивляют". "Это результат обработки общественного сознания, включая, как выясняется, и сознания политиков, - пояснил Лавров. - Они не выработали иммунитета от того, что разносит пропаганда, которая пытается поставить на одну доску нацистов и тех, кто освободил Европу от коричневой чумы, возложить на Советский Союз ответственность за развязывание Второй мировой войны".

"У нас [с Вашингтоном], к сожалению, нет структуры, которая занималась бы историческими вопросами, - отметил министр. - Но найдем с американцами формат, в рамках которого можно будет эти вопросы поставить и послушать, как они оценивают нынешнюю ситуацию".

В этой связи Лавров также напомнил о выступлении вице-президента США Майкла Пенса на торжественной церемонии открытия пятого Всемирного форума памяти жертв Холокоста, который прошел в январе этого года в Иерусалиме. "К изумлению несколько тысяч участников торжественной церемонии представляющий США Пенс не упомянул ни разу о Советском Союзе в своей очень такой эмоциональной, пафосной речи, - обратил внимание министр. - А когда вице-президент США дошел до освобождения Освенцима, он сказал: "И вот 27 января 1945 года солдаты открыли ворота этого лагеря и пришли в ужас от того, что они увидели". Чьи солдаты, какой армии? Не было сказано ни слова".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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