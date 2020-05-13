Врио главы Камчатки предложил сократить число подписей избирателей для самовыдвиженцев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов на встрече с председателем краевого избиркома Ингой Ирининой предложил установить процентную планку при сборе подписей избирателей для самовыдвиженцев на пост главы региона на уровне 0,5% от всего населения края. Об этом сообщается в среду на официальном сайте правительства края.

В конце апреля депутаты Камчатки приняли изменения в избирательный кодекс региона, которые позволяют самовыдвиженцам баллотироваться на пост губернатора. Выборы главы региона пройдут 13 сентября 2020 года.

"Сейчас у нас предполагается законом, что должно быть собрано 2% подписей граждан. Это эквивалентно примерно пяти тысячам жителей региона. При этом российским законодательством предусмотрена минимальная планка на уровне 0,5% от общего количества граждан. Я считаю, что нам нужно по этой минимальной планке идти, в пересчете это получится примерно 1200 подписей", - приводятся в сообщении слова Солодова.

В предыдущей редакции избирательного кодекса региона кандидат на должность губернатора Камчатского края выдвигается исключительно политической партией. На вопрос корреспондента ТАСС во время интервью в конце апреля о том, от какой политической партии планирует баллотироваться на пост главы региона Владимир Солодов, врио губернатора Камчатки сказал, что "пока об этом говорить очень рано".

Президент России Владимир Путин 2 апреля назначил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который до этого работал председателем правительства Республики Саха (Якутия).