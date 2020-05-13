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Россия предложила провести встречу московского формата по Афганистану

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что выход Афганистана на траекторию мирного развития невозможен без участия других государств региона

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Россия считает важным провести очередное заседание контактной группы ШОС - Афганистан, как только такая возможность появится. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

Как подчеркнул министр, выход Афганистана на траекторию мирного развития невозможен без участия государств региона, в том числе в рамках московского формата консультаций по Афганистану и других инклюзивных механизмов.

"Необходимо продвигать взаимодействие и по линии контактной группы ШОС - Афганистан. В частности, считаем важным провести ее очередное заседание, как только появится такая возможность", - указал он. По его словам, российская сторона предлагает сделать упор в ее работе на реализации дорожной карты, которая была принята на саммите в Бишкеке в июне прошлого года.

Лавров констатировал, что ситуация в Афганистане остается серьезным вызовом для стабильности в регионе. "Вопреки предпринимаемым усилиям, ситуация в лучшую сторону не меняется, если не сказать, что она все-таки меняется в худшую сторону", - заявил он.

Контактная группа ШОС - Афганистан создана в 2005 году. Ее деятельность была заморожена в начале 2009 года и возобновлена лишь в октябре 2017 года. Совет глав государств - участников ШОС в июне 2019 года в Бишкеке принял дорожную карту дальнейших действий контактной группы ШОС - Афганистан.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанРоссия
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