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Освоение Арктики

В СФ оценили роль возможного слияния Архангельской области и НАО для развития Арктики

По мнению сенатора Риммы Галушкиной, это событие приведет к образованию передового мегарегиона России

ТАСС, 13 мая. Возможное объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) должно привести к реализации больших проектов в Арктике, что позволит сделать новый субъект РФ передовым мегарегионом страны. Об этом ТАСС заявила в среду член Совета Федерации, представляющая НАО, Римма Галушина.

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"Судьба нашего округа неразрывно связана с Арктикой, и географически, и ментально. Сейчас, когда освоение Арктической зоны среди приоритетных направлений развития нашей страны, необходимо идти в ногу со временем. И в случае создания новой территории она должна стать передовым мегарегионом страны, реализующим большие проекты в Арктике", - сказала Галушина, комментируя подписание врио глав двух регионов меморандума "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа".

Она также сообщила, что войдет в состав рабочей группы по подготовке предложений по развитию вновь создаваемого региона. Сенатор подчеркнула, что для нее это очень важно. "Для меня округ - это прежде всего живущие в нем люди, мои земляки. Необходимо, чтобы интересы каждого жителя округа были учтены, а у наших детей была возможность получать качественное образование и в будущем реализовать свои возможности в динамично развивающемся регионе", - сказала Галушина.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Президент России Владимир Путин 2 апреля принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был в свою очередь назначен Юрий Бездудный.

Теги
РоссияОсвоение АрктикиАрктика сегодняАрхангельская областьНенецкий автономный округГалушина, Римма Федоровна
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