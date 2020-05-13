Власти Архангельской области считают, что слияние с НАО обеспечит развитие соцсферы

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) позволит качественнее развивать экономику, социальную сферу, инфраструктуру обеих территорий, сказала ТАСС председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, комментируя подписание меморандума о намерении объединения двух регионов.
- В СФ оценили роль возможного слияния Архангельской области и НАО для развития Арктики
- Референдум по объединению Архангельской области и НАО может пройти в сентябре
- Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о намерении объединить регионы
- В СФ отмечают наличие экономических оснований для интеграции Архангельской области и НАО
"Создание нового субъекта позволит качественнее решать вопросы, которые волнуют жителей и Ненецкого автономного округа, и Архангельской области. Я говорю сейчас о развитии дорожной инфраструктуры и о развитии здравоохранения, образования и других аспектов. Главное, о чем мы договорились: любые шаги мы будем делать вместе, сообща, при условии информационной открытости и, конечно, с уважением к людям, которые живут в наших регионах", - сказала ТАСС спикер областного парламента.
По ее словам, сейчас впервые начинается широкое обсуждение возможности объединения области и округа. "Много лет это был единый субъект, много лет поднимались вопросы, как должны жить и развиваться регионы - вместе или порознь. Практика других субъектов, практика нашей жизни показывает, что объединение дает больше возможностей и для экономики, и для развития социальной инфраструктуры", - сказала Прокопьева.