Власти Архангельской области считают, что слияние с НАО обеспечит развитие соцсферы

"Создание нового субъекта позволит качественнее решать вопросы, которые волнуют жителей и Ненецкого автономного округа, и Архангельской области. Я говорю сейчас о развитии дорожной инфраструктуры и о развитии здравоохранения, образования и других аспектов. Главное, о чем мы договорились: любые шаги мы будем делать вместе, сообща, при условии информационной открытости и, конечно, с уважением к людям, которые живут в наших регионах", - сказала ТАСС спикер областного парламента.

По ее словам, сейчас впервые начинается широкое обсуждение возможности объединения области и округа. "Много лет это был единый субъект, много лет поднимались вопросы, как должны жить и развиваться регионы - вместе или порознь. Практика других субъектов, практика нашей жизни показывает, что объединение дает больше возможностей и для экономики, и для развития социальной инфраструктуры", - сказала Прокопьева.