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Власти Архангельской области считают, что слияние с НАО обеспечит развитие соцсферы

Председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева отметила, что сейчас впервые начинается широкое обсуждение возможности объединения области и округа

АРХАНГЕЛЬСК, 13 мая. /ТАСС/. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) позволит качественнее развивать экономику, социальную сферу, инфраструктуру обеих территорий, сказала ТАСС председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, комментируя подписание меморандума о намерении объединения двух регионов.

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"Создание нового субъекта позволит качественнее решать вопросы, которые волнуют жителей и Ненецкого автономного округа, и Архангельской области. Я говорю сейчас о развитии дорожной инфраструктуры и о развитии здравоохранения, образования и других аспектов. Главное, о чем мы договорились: любые шаги мы будем делать вместе, сообща, при условии информационной открытости и, конечно, с уважением к людям, которые живут в наших регионах", - сказала ТАСС спикер областного парламента.

По ее словам, сейчас впервые начинается широкое обсуждение возможности объединения области и округа. "Много лет это был единый субъект, много лет поднимались вопросы, как должны жить и развиваться регионы - вместе или порознь. Практика других субъектов, практика нашей жизни показывает, что объединение дает больше возможностей и для экономики, и для развития социальной инфраструктуры", - сказала Прокопьева.

Теги
РоссияАрхангельская областьНенецкий автономный округ
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Единая комиссия займется проектом соглашения об объединении НАО и Архангельской области
В состав комиссии войдут представители двух регионов
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