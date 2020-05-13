В Думу внесен законопроект об исключении из УК статьи об оскорблении представителя власти

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР Александр Старовойтов, Антон Морозов и Кирилл Черкасов предложили исключить из Уголовного кодекса РФ статью 319 "Оскорбление представителя власти". Соответствующий законопроект опубликован в среду в думской электронной базе данных, документ внесен без отзыва кабмина, обязательного для поправок в УК РФ.

В соответствии со ст. 319 публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей наказывается штрафом до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты (иного дохода) осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

"Статья 319 УК РФ не предусматривает никакого наказания в виде лишения свободы. В большей степени все перечисленные в статье наказания - штраф, обязательные или исправительные работы - свойственны административным наказаниям, мы считаем, что в полной мере достаточны меры наказания, предусмотренные КоАП РФ", - указывают депутаты в пояснительной записке.

По мнению разработчиков законопроекта, нецелесообразно увеличивать количество привлеченных к уголовной ответственности граждан с учетом последних шагов по декриминализации ряда статей УК.

Согласно действующим нормам, пакет документов при внесении законопроекта о поправках в Уголовный кодекс должен включать в себя обязательные отзывы правительства и Верховного суда РФ. В противном случае профильный комитет, как правило, возвращает законопроект авторам.