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Освоение Арктики

Врио главы Коми Владимир Уйба высказался о судьбе Воркуты и Инты

По его мнению, их участь должна решаться с учетом развития Арктики

СЫКТЫВКАР, 14 мая. /ТАСС/. Врио главы Республики Коми Владимир Уйба попросил передать координацию работы по плану развития моногородов Воркуты и Инты от Минэкономразвития РФ в ведение Минвостокразвития России, потому что дальнейшая судьба этих городов должна решаться с учетом развития Арктической зоны РФ. Об этом он сообщил по итогам прошедшего в среду заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики.

"Правительство Коми подготовило план [комплексного развития Воркуты и Инты] и направило на согласование в федеральные органы власти. Однако итоговое решение по этому плану до сих пор не принято. Я обратился к [вице-премьеру, полпреду президента в ДФО] Юрию Трутневу [с просьбой] передать координацию этой работы от Минэкономразвития к Минвостокразвития России, поскольку именно это министерство отвечает за развитие Арктической зоны. А Воркута и Инта - это арктические города, и их дальнейшая судьба должна решаться с учетом развития Арктической зоны страны", - сообщил Уйба в видеообращении к жителям региона, оно размещено на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

Он также отметил, что просил провести в ближайшее время совещание с участием представителей всех заинтересованных федеральных органов власти по плану Воркуты и Инты, поскольку этот вопрос и решение его "нельзя откладывать в долгий ящик". "Жители и Воркуты и Инты ждут от нас конкретных решений", - сказал Уйба.

О Воркуте и Инте

В августе 2019 года Владимир Путин дал поручение разработать и утвердить до конца 2019 года планы развития моногородов Воркуты и Инты, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи и на финансовое обеспечение этих планов.

По оценкам Минпрома Коми, нынешние запасы позволят вести угледобычу в Воркуте до 2037 года. Однако, если ничего не предпринимать, не развивать действующие шахты и не строить новые, то в 2037 году добыча угля снизится в Воркуте с нынешних 11 млн тонн до 0,2 млн, а производство угольного концентрата упадет до 0,1 млн тонн. В случае развития действующих шахт без строительства новых добыча угля составит к 2037 году 4,6 млн тонн, производство концентрата - 2,3 млн. Все дальнейшие шаги зависят от решений на федеральном уровне, на строительство новой шахты для освоения Усинского угольного месторождения потребуются десятки миллиардов рублей инвестиций и порядка 10 лет.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 74 тыс. человек, четвертый по величине за северным полярным кругом, опорная зона Арктики РФ. В состав городского округа Воркута входит семь населенных пунктов - город и поселки. Практический весь добываемый в Воркуте уголь поставляется на Череповецкий металлургический комбинат.

Ситуация в приполярной Инте намного сложнее. Там добывают только энергетические угли. Спрос на них, по прогнозу Минэнерго России, в ближайшие годы не предвидится. Перспективный для Инты проект реализует ООО "Тимано-Печорская газовая компания" - по поиску, разведке и разработке месторождений углеводородов в Интинском районе. В 2020 году компания намеревалась пробурить пять скважин для подтверждения запасов углеводородов. Для этого потребуется 2,5 млрд рублей, совокупный бюджет инвестпроекта - 65 млрд рублей. Но прежде необходимо решить вопросы, связанные с тем, что эти проекты затрагивают природоохранные территории национального парка "Югыд ва".

Инта - приполярный моногород с населением около 27 тыс. человек, из которых более 1,2 тыс. были заняты на единственном градообразующем предприятии АО "Интауголь", с июля 2018 года оно находится в процессе ликвидации.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияОсвоение АрктикиАрктика сегодняКоми
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