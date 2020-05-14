Главы МИД РФ и Армении обсудили двусторонние вопросы и нагорнокарабахское урегулирование

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг обсудил по телефону с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном двусторонние вопросы и проблематику нагорнокарабахского урегулирования. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений, взаимодействия в рамках СНГ, Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, а также проблематика нагорнокарабахского урегулирования", - информировали в российском дипведомстве.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении, Мнацаканян обозначил безоговорочную приверженность всех сторон нагорнокарабахского конфликта положениям пятистороннего заявления, которое было принято 21 апреля при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.