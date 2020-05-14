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Врио главы Чувашии намерен участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец

Выборы пройдут 13 сентября

ТАСС, 14 мая. Врио главы Чувашии Олег Николаев намерен участвовать в выборах руководителя республики в сентябре 2020 года как самовыдвиженец.

"Я рассматриваю возможность участия в выборах главы Чувашии. Предполагаю идти как самовыдвиженец. Наш закон это сделать позволяет", - сообщил Николаев ТАСС.

Как уточнили агентству в пресс-службе администрации главы республики, на данный момент Николаев не состоит ни в одной из политических партий.

В середине февраля Николаев сложил с себя полномочия руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия". Позднее он вышел из партии.

Николаев уточнил, что пока документы на участие в выборах не подавал. "Пока мы ждем соответствующих решений ЦИКа", - пояснил врио главы региона.

Выборы в регионе должны пройти в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

Теги
РоссияЧувашия
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