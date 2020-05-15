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В состав группы по созданию нового арктического региона в НАО вошли 45 человек

Голосование по объединению двух регионов может пройти в сентябре 2020 года

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Депутаты окружного собрания и общественные деятели вошли в состав рабочей группы по подготовке предложений по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта РФ в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО). Всего в составе группы 45 человек, сообщил в пятницу ТАСС врио главы НАО Юрий Бездудный.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

"В рабочую группу вошли депутаты регионального парламента и общественные деятели. Включили всех, кто хотел. Чтобы собрать максимум предложений, услышать их, и чтобы они в процессе создания субъекта были отражены. Эта рабочая группа округа, в ней 45 человек", - сказал ТАСС Бездудный.

Собеседник агентства отметил, что в документах, разработанных рабочей группой, должно быть отражено мнение максимального числа жителей округа. "Для меня самое главное сегодня - это жители округа, и я должен в сегодняшних сложных экономических условиях, а для экономики НАО они чудовищные просто, я должен сохранить уровень жизни населения", - отметил он.

Рабочую группу возглавил вице-спикер окружного собрания НАО Матвей Чупров. "Важно максимально широко отработать с населением, чтобы защитить интересы жителей НАО", - сказал он ТАСС.

Бездудный отметил, что оптимальной датой проведения референдума является единый день голосования. "У нас 13 сентября выборы губернатора Архангельской области, и жители НАО как части области тоже участвуют в этих выборах. Было бы логично выборы губернатора и референдум совместить. Проводить отдельно - это, действительно, затратно", - добавил он.

У глав регионов при обращении в региональные парламенты о назначении даты референдума на руках должен быть документ о том, что инициатива поддержана президентом России. Чтобы референдум был совмещен с единым днем голосования, документ об инициативе в адрес президента должен быть направлен не позднее первой декады июня. В этом документе должны быть предложения по созданию нового субъекта, предположительное название, границы, статус, социально-экономическое обоснование. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа приведет к созданию на территории РФ одного из крупнейших в мире арктических регионов, вдоль территории которого пройдет до 10% Северного морского пути.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская областьНенецкий автономный округ
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