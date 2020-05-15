Депутаты в Ненецком АО обсудят создание нового арктического региона 10 июня

ТАСС, 15 мая. Сессия собрания депутатов Ненецкого автономного округа (НАО), на которой будут рассмотрены предложения по объединению региона с Архангельской областью, назначена на 10 июня. Об этом в пятницу ТАСС сообщил вице-спикер окружного собрания, руководитель специальной рабочей группы в округе Матвей Чупров.

"Сессия окружного собрания должна состояться в первой половине июня, предварительно, десятого числа ", - сказал Чупров.

Предложения по созданию нового арктического субъекта участники рабочей группы будут собирать на встречах с жителями региона, в том числе в индивидуальном порядке. Как пояснил Чупров, из-за малонаселенности округа это будет наиболее эффективный способ учесть все мнения. НАО - самый малочисленный регион в России, его население около 44 тыс. человек.

"Основная информация будет идти при личном общении, учитывая, что население округа небольшое, - при личных встречах, по телефону, в социальных сетях с членами рабочей группы. Для нас очень важно узнать мнение каждого жителя, чтобы оно было учтено при принятии решении", - сказал Чупров.

Также предложения можно передавать через сайт Создаемновыйрегион.рф, ящики в администрациях муниципальных образований.

Первое заседание рабочей группы в НАО состоялось в пятницу в Нарьян-Маре. Участники определили основные темы, которые должны быть учтены при принятии решения. "Людей волнуют вопросы сохранения социальных выплат, сохранения рабочих мест, сохранения доступности медицинского обслуживания в федеральных медицинских центрах в Москве и других крупных городах, где сейчас жители НАО имеют возможность лечиться", - добавил собеседник агентства, отметив, что в составе группы 45 человек и их число может быть увеличено при необходимости.

Меморандум о намерениях

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и НАО перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Второго апреля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.