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Посол России в Иране опроверг сообщения о том, что Москва якобы недовольна Асадом

Россия продолжит оказывать поддержку политическому процессу в Сирии, сообщил Леван Джагарян

ТЕГЕРАН, 17 мая. /ТАСС/. Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян опроверг утверждения о том, что российская сторона недовольна президентом Сирии Башаром Асадом. Соответствующую позицию он изложил в опубликованном в воскресенье интервью иранскому агентству Mehr.

"Как вы знаете, есть некоторые спекуляции на тему, что Россия недовольна Асадом. Но это частные заявления, которые не отражают официальную позицию российского государства", - сказал дипломат. Он добавил, что "РФ продолжит оказывать поддержку политическому процессу в Сирии и законному правительству этой страны".

По словам Джагаряна, "будущее Сирии принадлежит ее народу, и только он может принимать решения по поводу своей страны". "Также хотел бы высказать поддержку усилиям государств - гарантов астанинского процесса: России, Турции и Ирана. Благодаря нашим трехсторонним усилиям удалось прекратить военные действия и начать переговоры", - отметил он.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что якобы в скором времени Асад может быть отстранен от власти. Со ссылкой на сирийскую оппозицию утверждалось, что в настоящее время данный вопрос обсуждается Россией, Турцией и Ираном. Ни одно из государств официально эту информацию не подтвердило.

Москва и Тегеран наряду с Анкарой являются гарантами астанинского процесса по нормализации ситуации в Сирии. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Следующую встречу планировалось провести в марте, но она была перенесена.

Теги
ИранСирияРоссияАсад, Башар Хафез
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