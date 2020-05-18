В обновленный совет директоров КРСК вошли представители МЭР и аппаратов полпредов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития досрочно прекратило полномочия совета директоров Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК), утвердив новый состав совета, в который вошли представители Минэкономразвития, Торгово-промышленной палаты, а также аппаратов полпредов президента в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округах, следует из распространенного в понедельник пресс-релиза корпорации.

"Министерством экономического развития Российской Федерации в связи с осуществлением полномочий общего собрания акционеров АО "Корпорация развития Северного Кавказа", 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением и директивами правительства РФ от 8 и 13 мая принято решение досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров и ревизионной комиссии АО "КРСК", - говорится в сообщении.

По данным корпорации, в новый совет директоров вошли помощник полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Роман Алисенов, первый заместитель Министра экономического развития РФ Михаил Бабич, директор департамента территориального планирования Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Иван Безменов, заместитель главы МЭР Сергей Галкин, генеральный директор АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Леонид Петухов, а также директор департамента стратегического и инвестиционного развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Игорь Храновский.

Сохранили членство в новом совете директоров помощник полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Владимир Надыкто, директор департамента реализации государственной программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Ольга Рухуллаева и вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Максим Фатеев.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, в предыдущий состав совета директоров корпорации входили Сергей Чеботарев, занимавший в тот период должность главы Минкавказа, упраздненного по решению президента в начале 2020 года, а также президент негосударственного образовательного учреждения высшего образования "Российская экономическая школа" Вебер Шломо, советник генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Анвар Гаджиев, генеральный директор КРСК Андрей Грицай, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Тагир Ситдеков.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.