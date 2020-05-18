Путин и Алиев обсудили ситуацию со скоплением людей на границе России и Азербайджана

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев условились дать профильным ведомствам поручения по вопросам, связанным со скоплением в приграничных районах Дагестана граждан Азербайджана. Как сообщает пресс-служба Кремля, лидеры двух стран провели в понедельник телефонный разговор, который состоялся по инициативе российской стороны.

"Обсуждалась непростая ситуация, сложившаяся в приграничных районах Дагестана, где скопилось большое количество граждан Азербайджана, стремящихся выехать домой. Условлено дать поручения профильным министерствам и ведомствам двух стран оперативно отработать во взаимодействии с региональными властями все связанные с этим вопросы", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

Ранее в понедельник глава Дагестана Владимир Васильев попросил Путина помочь синхронизировать процесс возвращения граждан РФ и Азербайджана, которые не могут перейти закрытую из-за пандемии государственную границу. По его словам, это нужно, чтобы избежать распространения инфекции и сделать процесс более системным. В качестве одной из мер Васильев предложил пропускать желающих пересечь границу группами.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова также отмечала, что скопление людей, не имеющих возможности вернуться из России домой, на границе Дагестана с Азербайджаном осложняет ситуацию с коронавирусом в этом субъекте РФ.

По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на 18 мая в Дагестане зарегистрировано 3 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 за сутки), 1 807 человек выздоровели, умерли 29 человек. Обследовано более 35 тыс. человек, из них более 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.

Ситуация на границе

Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли выехать из России из-за пандемии коронавируса, заработал в Дагестане. В госпитале развернуты 15 палаток для проживания 210 человек, а также палатки-столовые. В МЧС уточнили, что пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовозами с питьевой и технической водой. Кроме того, действует пожарный пост и пункт оказания медицинской помощи на базе Центральной районной больницы Дербентского района.

В настоящее время на территории региона находится большое количество представителей Азербайджана, которые не могут попасть домой из-за временного закрытия государственной границы на фоне пандемии коронавируса.