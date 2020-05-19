Совет Федерации может собраться на внеплановое заседание 29 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации может провести внеплановое пленарное заседание в пятницу, 29 мая для обсуждения накопившихся вопросов. Об этом сообщил во вторник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"У нас, возможно, и на следующей неделе будет пленарное заседание. У нас просто накопилось достаточно много вопросов. Поэтому из-за графика работы Госдумы, которая будет работать и на следующей неделе, нам придется тоже поработать. И, возможно, что это будет не среда, это, наверное, будет пятница", - сказал Клишас на заседании комитета.

Он уточнил, что окончательное решение о дате проведения очередного заседания должен принять Совет палаты.

Согласно графику пленарных заседаний Совфеда, следующее после 20 мая заседание должно состояться 2 июня.