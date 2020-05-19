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Медведев станет наставником для начинающих политиков-единороссов

По словам председателя "Единой России", партии всегда нужны новые лица и новые идеи

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что планирует стать наставником для начинающих политиков - участников кадрового проекта "Единой России" "ПолитСтартап". На встрече с участниками этого проекта Медведев отметил, что "партии всегда нужны новые лица и новые идеи".

"Благодаря проекту в этом году молодежь среди участников предварительного голосования должна составить около трети или более. Надеюсь, это будет способствовать поддержке партии на выборах", - добавил он. Председатель партии напомнил, что ежегодно каждый участник "ПолитСтартапа" получает наставника из числа партийных руководителей - это и депутаты Госдумы, и члены Совета Федерации, и губернаторы, и известные политологи.

"Все наставники - люди известные, имеющие большой опыт в политике. Организаторы проекта распределяют "учеников" по наставникам, учитывая и пожелания, и профессиональные политические интересы. В этом году зарегистрировано 5 817 участников. И я буду готов принять в этом участие и взять несколько человек, чтобы помочь им в этой работе", - заявил председатель партии.

В целом Медведев указал, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в политический процесс в стране, но партия "продолжает исполнять свои обязательства перед избирателями" и готовится к единому дню голосования. Он напомнил, что в конце мая состоится предварительное голосование "Единой России", оно "поможет определить наиболее ярких и перспективных политиков, которые пойдут на выборы и будут представлять партию". Замглавы СБ РФ добавил, что в этом году праймериз "Единой России" пройдут в режиме онлайн, что "ни в коей мере не подрывает их значимости, наоборот это ответственное решение, чтобы избежать массовых контактов" и защитить избирателей от риска заражения коронавирусом на избирательных участках.

Председатель партии отметил, что "Единая Россия" активно внедряет цифровые решения в политический процесс, "которые позволят в полной мере и показать легитимность процедуры предварительного голосования, и обеспечить должный уровень открытости". Он предложил участникам встречи обсудить промежуточные результаты реализации этого решения.

Выступление в партийной школе

Медведев согласился выступить с онлайн-лекцией в партийной школе "Единой России". С таким предложением к нему обратился один из участников кадрового проекта единороссов "ПолитСтартап".

"Спасибо, побываю. Я с удовольствием приму участие, надо только подобрать время и интересную тему", - сказал Медведев.

Говоря о развитии системы удаленного образования, он отметил, что "у пандемии есть большое количество тяжких последствий, но есть и определенные возможности". "Уверен, что эти формы образования, в том числе партийного образования, которые мы наработаем за эти месяцы, точно пригодятся нам в дальнейшем", - добавил председатель партии. Он обратил внимание, что "в ряде случаев проще выделить полчаса и в таком режиме пообщаться, чем куда-то ехать выступать".

При этом Медведев признался, что "тоскует по лекционным аудиториям, но тем не менее в такой форме образовательной деятельности очень много позитивного".

"Конечно, никто никогда не отменит обычных лекций, нормального контакта между преподавателями и студентами, но все, что мы сейчас делаем, в дальнейшем нам поможет - и с точки зрения организации образовательного процесса в "Единой России", и для достижения политических результатов", - сказал председатель партии.

Отличие единороссов

Медведев сравнил кандидатов от его партии с американскими демократами. По его мнению, у россиян хорошее будущее.

Медведев поделился наблюдениями о том, за чем в первую очередь следят россияне в социальных сетях во время пандемии коронавируса. "Судя по моим собственным социальным сетям, сейчас люди в значительной степени озабочены тем, кто что делает, кто реально чем занимается. Эпоха просто красивых видео и даже вирусных видео не прошла, конечно, никуда, но все-таки в такой ситуации люди отдают должное конкретному вкладу человека, той миссии, которую человек выполняет", - сказал председатель партии.

Он надеется, что кандидаты от "Единой России" "в этом смысле выгодно отличаются от других политических сил - и этим, и молодостью".

"Если говорить о кандидатах от демократической партии Соединенных Штатов Америки, там молодых не так много, у нас явно их больше. Это дает нам уверенность в том, что у "Единой России" хорошее будущее", - заметил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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Пандемия коронавируса нового типа
Медведев: "Единой России" нужно скорректировать предвыборную платформу из-за пандемии
Председатель партии отметил, что для единороссов это особая ситуация
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