Рябков заявил, что ВОЗ не должна превращаться в шайбу, которую гоняют в политических целях

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не может стать шайбой, которую гоняют для сведения политических счетов. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на онлайн-встрече внутрифракционной группы первого замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошева.

"Мы против политизации всего, что связано с распространением коронавируса. Мы [выступаем] в пользу нахождения таких решений возникающих у ряда государств вопросов, которые позволяли бы продвинуться к более эффективному решению проблем, связанных с пандемией, консолидировать роль ВОЗ, не допустить ее ослабления и не допустить превращения ВОЗ в площадку для сведения политических счетов. К сожалению, эти три направления из разряда того, чего мы не хотели бы, превратились в приоритеты политики США и ряда их ближайших союзников", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"ВОЗ не может превращаться в шайбу, которую гоняют по этой площадке, добиваясь совсем других целей, отличных от задачи наиболее эффективного выстраивания международного взаимодействия в борьбе с пандемией", - подчеркнул замглавы МИД.

Рябков отметил, что Россия тесным образом взаимодействует с Китаем и не видит никаких оснований, чтобы не доверять "той информации и тем методикам, которые применялись и распространялись в качестве информации ВОЗ от китайских коллег". "Поэтому нужно, чтобы профессионалы расставили все точки над i, - добавил высокопоставленный дипломат.

Президент США Дональд Трамп направил письмо генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором дал организации 30 дней на то, чтобы гарантировать проведение реформ, которых требует Вашингтон. В противном случае Соединенные Штаты окончательно прекратят финансирование данной международной структуры и пересмотрят свое членство в ней.

Глава вашингтонской администрации не раз критиковал работу ВОЗ. Ранее в этом месяце он утверждал, что организация стала "марионеткой Китая" и не зафиксировала якобы допущенные властями этой страны нарушения, касающиеся распространения нового коронавируса. Президент США заявлял, что Китай "платит $38 млн" в год на нужды организации.