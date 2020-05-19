Лавров считает, что совершенствование ВОЗ требует трезвого анализа ситуации и фактов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совершенствование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должно опираться на трезвый анализ ситуации и фактов, борьбу с коронавирусом нельзя превращать в поле для реализации геополитических амбиций. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи Совета государств Балтийского моря (СГБМ).

"Я уверен, что ВОЗ, как и любая другая структура, нуждается в совершенствовании. Это не может быть одноразовым актом, который решит все проблемы за 30 дней или наметит все сложности, которые возникают на данном пути за 30 дней, и все пути их преодоления. Требуется совместный трезвый анализ ситуации и фактов, прежде всего фактов", - сказал министр.

"Не хотелось бы, чтобы борьба с коронавирусом стала бы жертвой подобного рода геополитических игр и амбиций", - добавил он.