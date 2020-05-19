Лавров и Маас провели телефонные переговоры

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник в ходе телефонного разговора согласились в необходимости координировать глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавируса.

"Министры высказались за координацию глобальных усилий по противодействию пандемии COVID-19 и выразили надежду, что этому будет способствовать 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.

Кроме того, стороны затронули тему выполнения парижских договоренностей. "При рассмотрении вопросов урегулирования внутриукраинского конфликта Сергей Викторович Лавров указал на важность побуждения Киева к безусловному и полному выполнению договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств нормандского формата 9 декабря 2019 года в Париже и подлежащих практической реализации через механизмы Контактной группы", - указали в министерстве.

Как подчеркнули на Смоленской площади, Лавров также отметил, что высказывания Мааса о неприемлемости искажения исторической правды о развязывании войны в его авторской статье в журнале DER SPIEGEL от 8 мая прозвучали особенно актуально в год празднования 75-й годовщины освобождения Европы от нацизма.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны.