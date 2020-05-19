{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Лавров и Маас провели телефонные переговоры

Глава МИД России призвал побудить украинские власти выполнять достигнутые в Париже "нормандской четверкой" договоренности

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник в ходе телефонного разговора согласились в необходимости координировать глобальные усилия по борьбе с пандемией коронавируса.

"Министры высказались за координацию глобальных усилий по противодействию пандемии COVID-19 и выразили надежду, что этому будет способствовать 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.

Кроме того, стороны затронули тему выполнения парижских договоренностей. "При рассмотрении вопросов урегулирования внутриукраинского конфликта Сергей Викторович Лавров указал на важность побуждения Киева к безусловному и полному выполнению договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств нормандского формата 9 декабря 2019 года в Париже и подлежащих практической реализации через механизмы Контактной группы", - указали в министерстве.

Как подчеркнули на Смоленской площади, Лавров также отметил, что высказывания Мааса о неприемлемости искажения исторической правды о развязывании войны в его авторской статье в журнале DER SPIEGEL от 8 мая прозвучали особенно актуально в год празднования 75-й годовщины освобождения Европы от нацизма.

Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаГерманияРоссияМаас, ХайкоПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
СФ не будет проводить внеплановое пленарное заседание на следующей неделе
Глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что очередное заседание СФ состоится по графику, 2 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС