Эксперт: слова Трампа о "супер-пупер-ракете" призваны усилить переговорные позиции США

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о создании "супер-пупер-ракеты" призваны усилить американскую позицию в переговорах по стратегической стабильности, показав, что соглашения в этой области больше нужны Москве, чем Вашингтону. Такое мнение во вторник в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Мне кажется, что официальные лица и в Пентагоне, и в Госдепе своими заявлениями пытаются создать впечатление, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) и вообще любой договор, который может быть подписан с Москвой, - это уступка российской стороне. Что эти соглашения больше нужные России, чем США, и Вашингтон вправе требовать в ответ на возможное продление каких-то встречных, достаточно серьезных уступок", - сказал Кортунов.

"И это заявление Трампа о ракете еще раз подчеркивает, что они хотят на возможное продление договора навесить дополнительные условия", - добавил он.

Аналитик обратил внимание на то, что американский лидер взял курс на "ядерный изоляционизм", согласно которому американцы не проявляют заинтересованность в сохранении контроля над вооружениям, рассчитывая, что они всегда смогут инвестировать в оборонную отрасль больше любого потенциального противника, и "обладают самыми совершенными технологиями в мире".

Победить демократов

Кортунов считает, что заявления Трампа нацелены на повышение его популярности на внутренней арене в преддверии предстоящих осенью выборов президента США. "Трамп, конечно, апеллирует к американским "ястребам", которые всегда с подозрением относились к контролю над вооружениями, которые предпочитали делать акцент на максимизацию технологического превосходства США", - сказал специалист.

По словам эксперта, действия Трампа в вопросе контроля над вооружениями показывают, что сохранение стратегической стабильности не является важным вопросом для его электората. Аналитик напомнил, что представители Демократической партии США, напротив, высказываются по подобным вопросам более сдержанно, чем республиканцы. Исходя из этого американский лидер, "учитывая неудачи в вопросе контроля над вооружениями на северокорейском и иранском направлении", решил перевернуть игру в свою пользу и показать не только другим державам, но и своим внутриполитическим оппонентам, что вопрос сохранения режима контроля над вооружениями "вообще не стоит на повестке дня".

Что будет дальше?

Кортунов указал на то, что США за последние годы своей политикой нанесли серьезный ущерб глобальной системе контроля над вооружениями, однако говорить о том, что пройдена точка невозврата, пока рано.

По его мнению, если на выборах президента США победит оппонент Трампа, бывший вице-президент страны Джо Байден, американская политика в области нераспространения претерпит существенные изменения, и новая администрация Белого Дома будет стремиться к сохранению действующих договоров в этой области. При этом, как констатировал эксперт, если Трамп сохранит свой пост, он, возможно, через какое-то время будет готов вернуться к переговорам по ограничению стратегических вооружений с привлечением к ним Китая.

"Возможно, в Вашингтоне считают, что через некоторое время Китаю придется повторить путь СССР и он вынужден будет прийти к какому-то договору по стратегическим вооружениям", - продолжил он.

Подписание нового договора по контролю над вооружениями осложняются тем, что за последние годы появился ряд новейших систем вооружения, что требует внесения в потенциальные соглашения дополнительных параметров, подчеркнул Кортунов.

"Понятно, что вопрос будет не в количестве или дальности ракет, или количестве боеголовок, там будут другие факторы. В основном это будет качественная гонка вооружений, а не количественная, - резюмировал специалист. - Конечно, новые технологии будут: оружие в космосе, борьба в кибер-пространстве, военизированные роботы. Поэтому не совсем понятно, как этим управлять даже при наличии политической воли, а при ее отсутствии задача и вовсе не имеет решения".

"Абсолютный Карлсон"

Кортунов предположил, что заявления Трампа об уникальных характеристиках "супер-пупер-ракеты", скорее всего, являются блефом. Специалисты понимают, что создание оружия, которое в течение длительного времени по своим параметрам будет иметь подавляющее превосходство над вооружениями оппонентов, сейчас невозможно, отметил генеральный директор РСМД.

"Естественно, что в США продолжается программа модернизации стратегических сил. Эти программы достаточно долгосрочные, и Трамп во многом унаследовал то, что досталось от администрации его предшественника Барака Обамы, - сказал аналитик. - Поэтому я не думаю, что речь идет о каком-то сюрпризе, который он готов преподнести России, миру, китайцам и так далее".

Аналогичную точку зрения выразил директор по научной работе Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов, сравнив ролевую модель Трампа с поведением известного сказочного персонажа.

"Помните сказочного персонажа, которого звали Карлсон. Вот на любой вопрос, когда затрагивалась любая тема, он говорил, что он самый лучший специалист по этому вопросу, у него в домике на крыше 100 тыс. паровых машин и он самый лучший художник, и прочее, - констатировал Лукьянов. - Вот Трамп - это "абсолютный Карлсон" по своему психотипу: "У нас такая ракета, которой вообще ни у кого нет! Она так летает, как ни у кого не летает, и America great again (Америка вновь велика - прим. ТАСС), и так далее". Поэтому как-то довольно смешно всерьез начинать это обсуждать".

Трамп, выступая в пятницу в Белом доме на церемонии, где был представлен новый флаг Космических сил США, заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент. По его утверждению, создаваемая США ракета - "самая быстрая в мире, почти в три раза [быстрее российской или китайской]". Трамп не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.