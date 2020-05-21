США заблокировали предложенное Россией заявление СБ ООН с осуждением вторжения в Венесуэлу

ООН, 21 мая. /ТАСС/. США не дали Совету Безопасности ООН принять предложенное Россией заявление, осуждающее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы и посягательство на ее суверенитет. Об этом сообщил в среду в своем Twitter первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский после заседания СБ ООН по Венесуэле.

Дипломат обратил внимание на то, что в тексте предложенного Россией документа не было "никаких обвинений, лишь поддержка базовых и общих принципов". "Он был "убит" постпредством США через 9 минут после начала процедуры принятия по умолчанию (автоматическое принятие документа при отсутствии возражений - прим. ТАСС)", - сообщил Полянский. "Еще остались вопросы о "конструктивности" позиции США по Венесуэле?" - написал он.

3 мая венесуэльские власти объявили, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Венесуэле и убить президента Николаса Мадуро. Среди задержанных были двое американских граждан. В эфире государственного телевидения Мадуро продемонстрировал их документы на имя Люка Александра Денмана и Айрана Берри. Первый из них рассказал на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда венесуэльского лидера, чтобы затем увезти его в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к арестованной в Венесуэле группе лиц. По его словам, Соединенные Штаты не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее.