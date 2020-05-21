КПРФ выступает против законопроекта о новых полномочиях полиции

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Правительственный законопроект о расширении полномочий сотрудников органов внутренних дел является "чистейшей полицейщиной" и противоречит правам человека. Об этом в четверг журналистам заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием Госдумы.

"Под покровом коронавируса вносится законопроект о полиции, который разрешает полиции ломать вашу машину, но не отвечать, и разрешает принимать решение о стрельбе на поражение. На мой взгляд, это чистейшая полицейщина, и мы категорически будем выступать против такого закона. Он ничего не имеет общего с правами человека", - сказал политик.

13 мая кабмин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить сотрудников полиции рядом новых полномочий. Помимо права вскрывать машины, а также оцеплять территории и жилые помещения (в действующем законодательстве - только участки местности), правоохранителям предлагают предоставить возможность проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступления.

Расширяется и перечень обстоятельств, в которых полицейский вправе применить огнестрельное оружие.