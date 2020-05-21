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Кризис в Сирии
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Захарова: боевики ИГ активизировали вылазки в Сирии на фоне пандемии

По словам официального представителя МИД РФ, только с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ ) воспользовались пандемией коронавируса для активизации своих действий на северо-востоке Сирии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии. Эпидемией коронавируса решили воспользоваться игиловцы (ИГИЛ - прежнее название ИГ). Они активизировали свои вылазки", - сказала дипломат.

По ее словам, только с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований, в результате которых свыше 20 человек были убиты, около 40 ранены.

"Кроме того, обратили внимание на тревожное сообщение о побеге семи игиловцев из тюрьмы при лагере внутриперемещенных лиц Эль-Холь. Все эти факты лишний раз подтверждают, что оккупирующие Заефратье США и их союзники не заботятся о гражданском населении, о поддержании безопасности и о других действительно важных вопросах", - подчеркнула Захарова.

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РоссияКризис в СирииЗахарова, Мария Владимировна
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