Захарова: боевики ИГ активизировали вылазки в Сирии на фоне пандемии

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ ) воспользовались пандемией коронавируса для активизации своих действий на северо-востоке Сирии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии. Эпидемией коронавируса решили воспользоваться игиловцы (ИГИЛ - прежнее название ИГ). Они активизировали свои вылазки", - сказала дипломат.

По ее словам, только с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований, в результате которых свыше 20 человек были убиты, около 40 ранены.

"Кроме того, обратили внимание на тревожное сообщение о побеге семи игиловцев из тюрьмы при лагере внутриперемещенных лиц Эль-Холь. Все эти факты лишний раз подтверждают, что оккупирующие Заефратье США и их союзники не заботятся о гражданском населении, о поддержании безопасности и о других действительно важных вопросах", - подчеркнула Захарова.