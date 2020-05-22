Рябков: РФ не будет пытаться привлечь Китай к переговорам по стратегическим вооружениям

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. США могут не рассчитывать на то, что Россия попытается усадить Китай за стол переговоров по стратегическим вооружениям. Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова онлайн-дискуссии, посвященной вопросам российско-американских отношений.

"Американцы говорят: "Приведите нам китайцев за переговорный стол". А с какой стати, возникает вопрос, - сказал он. - <...> Позиция КНР нам хорошо известна. Мы относимся к ней с большим уважением, и коллеги в Вашингтоне могут не рассчитывать, что мы будем предпринимать какие-либо усилия для удовлетворения этого их пожелания".

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что основополагающим правилом любых переговоров остается то, что его участники должны быть движимы осознанным пониманием собственного интереса в таких переговорах. "Это [переговоры] должно осуществляться на основе их [Китая] политической воли", - указал Рябков.