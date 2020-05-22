Дума запросит у правительства данные о выплатах медикам, работающим с группой риска

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла протокольное поручение комитету по охране здоровья запросить в правительстве информацию о выплатах медикам, работающим с лицами группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Поручение было инициировано депутатами всех фракций Госдумы во главе с председателем профильного комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым ("Единая Россия").

Как отмечают авторы поручения, в субъектах РФ до сих не сложилось "единого понимания о методике расчета и порядке осуществления выплат" медицинским работникам, которые работают с гражданами, инфицированными коронавирусом, а также с лицами группы риска заражения инфекцией. Так, отмечают депутаты, определения "лиц группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией" сегодня нет ни в одном нормативном акте.

"По этой причине, а также по причине ограниченных финансовых средств, перечисленных из федерального бюджета, во многих субъектах стала нарабатываться практика, направленная на ограничение числа получателей и размера выплат. В большинстве случае выплаты производятся только медицинским работникам, непосредственно контактирующим с пациентами COVID+", - отмечается в тексте постановления.

Депутаты сочли такой подход "несправедливым", так как он ограничивает число получателей выплат и "приводит к росту напряженности и недовольства в медицинских коллективах, поскольку риск инфицирования существует у всех медработников, оказывающих медицинскую помощь необследованным пациентам". В связи с этим депутаты поручили профильному комитету Госдумы по охране здоровья запросить в правительстве информацию о закреплении в нормативных актах понятия "лиц группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией" и методики расчета выплат для таких медработников.

Кроме того, комитет также запросит информацию о количестве медиков "группы риска", а также о реальном числе медиков, которые получили выплаты в марте-апреле 2020 года, и о средних размерах этих выплат. Помимо этого, комитет также уточнит у правительства данные об объеме средств, выделенных из федерального бюджета на предоставление выплат, а также о средствах, перечисленных в регионы и выплаченных медикам по итогам марта и апреля 2020 года.