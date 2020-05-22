Матвиенко считает, что объединение даст новые возможности развития целому ряду регионов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что объединение пошло бы на пользу целому ряду регионов РФ, дало бы серьезные возможности для их развития.

"Движение, на мой взгляд, выбрано правильное", - прокомментировала она намерение создать новый субъект РФ в результате объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. "Честно говоря, есть еще целый ряд регионов (я не буду их называть), которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития", - заявила спикер в интервью, отрывок из которого в пятницу был показан каналом "Россия-24".