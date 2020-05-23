Украина, Великобритания, США и Эстония проигнорировали встречу СБ ООН по Крыму

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Украина, Великобритания, США и Эстония проигнорировали организованную Россией встречу Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Крыму в формате видеоконференции, которая состоялась 21 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте постоянного представительства РФ при всемирной организации.

Заседание Совбеза проводилось по так называемой формуле Арриа, которая позволяет приглашать не только представителей стран, но и неправительственных организаций. В постпредстве напомнили, что Россия не уклонялась от участия в предыдущей такой встрече по Крыму, которая проводилась по инициативе ряда западных стран и Украины 6 марта.

"Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись). Мы не только были готовы, но и хотели предоставить им трибуну и площадку для диалога с людьми, проживающими в Крыму. Не почтили своим присутствием нашу встречу и представители Великобритании, США и Эстонии. Этим они не только нарушили сложившуюся в СБ практику проведения таких встреч, но и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма, о судьбе которых они якобы пекутся", - отметили в российском диппредставительстве.

На заседании 21 мая выступили представители гражданского общества Крыма, включая заместителя муфтия полуострова Эсадуллаха Баирова и главу "Украинской общины Крыма" Анастасию Гридчину. Они отметили, что решение жителей Крыма о присоединении к России было добровольным, а проведенный 11 марта 2014 года референдум не противоречил конституции Украины. Участники встречи подчеркнули, что ситуация с соблюдением прав человека на полуострове с тех пор значительно улучшилась.

Как заявили в пятницу в постпредстве РФ, приглашение крымских общественников, которым не позволили выступить 6 марта, дало возможность увидеть картину происходившего в Крыму шесть лет назад и нынешнюю ситуацию на полуострове. "Предсказуемые и монотонные мантры наших европейских партнеров о российской "агрессии и оккупации" выглядели откровенно блекло и неубедительно на фоне рассказов участвовавших в заседании крымчан о том, что на самом деле происходит в Крыму", - отметили в дипмиссии. В ней подчеркнули, что будут "и дальше последовательно добиваться того, чтобы информация о происходящем в российском Крыму не искажалась теми и в угоду тех, кто не имеет реального представления о жизни в Крыму и кого мнение крымчан на самом деле не интересует".

Ответ России

В то время как Украина не является членом Совета Безопасности ООН, другие три страны, проигнорировавшие встречу, входят в его состав. В ответ на их демарш Россия воздержалась от участия в аналогичном неформальном заседании, которое состоялось 22 мая по инициативе Эстонии, председательствующий в Совбезе в мае.

"В связи с тем, что делегации Великобритании, США и Эстонии нарушили установленную практику Совета Безопасности ООН, согласно которой все члены СБ принимают участие во встречах по "формуле Арриа" вне зависимости от того, одобряют ли они избранную для таких встреч тему, постпредство России воздержалось от участия в организованном постпредством Эстонии мероприятии, так как оно подрывает созданный в рамках ООН инклюзивный переговорный механизм", - говорится в отдельном сообщении на сайте постпредства РФ.

Организованная Эстонией встреча была посвящена информационной безопасности и предотвращению конфликтов. В опубликованном на сайте российской дипмиссии заявлении с изложением позиции по этой теме отмечается, что Москва выступает за создание "равноправной и справедливой системы" международной информационной безопасности, "где будут учитываться интересы всех стран вне зависимости от их потенциала".

О "формуле Арриа"

Встречи СБ ООН по "формуле Арриа" позволяют членам Совета Безопасности ООН обсуждать насущные проблемы не только между собой, но и с привлечением других стран, а также представителей гражданского общества. Этот формат был назван в честь венесуэльского дипломата Диего Арриа, который впервые организовал подобные встречи в ООН в 1992 году, и предполагает участие всех членов Совбеза.