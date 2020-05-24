Глава района в Нижнем Новгороде опроверг отставку после появления в СМИ данных о коррупции

ТАСС, 24 мая. Глава администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев опроверг свою отставку, но подтвердил, что в администрации района работали правоохранители и проходила проверка, не уточнив, чего она касалась.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили об обысках в администрации Советского района Нижнего Новгорода. Их причиной якобы могло стать нарушение антикоррупционного законодательства.