Глава района в Нижнем Новгороде опроверг отставку после появления в СМИ данных о коррупции

ТАСС, 24 мая. Глава администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев опроверг свою отставку, но подтвердил, что в администрации района работали правоохранители и проходила проверка, не уточнив, чего она касалась.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили об обысках в администрации Советского района Нижнего Новгорода. Их причиной якобы могло стать нарушение антикоррупционного законодательства.
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Уважаемые жители Советского района! В последние 24 часа в средствах массовой информации появилось достаточно много негативных сообщений о ситуации в администрации Советского района. Хочу сам рассказать о сложившейся ситуации. Да, действительно вчера в администрации Советского района прошли оперативные мероприятия сотрудниками правоохранительных органов. Данные мероприятия не являются ни чем из ряда вон выходящим. В органах исполнительной власти проверки различными органами происходят постоянно. Вчерашняя проверка ничем особенным не отличается. Также в СМИ появился информационный вброс о том, что я написал заявление о сложении своих полномочий как глава администрации Советского района. Это информационная утка, никакого заявления я не писал и писать не собираюсь! Встает вопрос, зачем и кому нужен этот негатив вокруг Советского района? Кому не нравится, что район из аутсайдеров вырвался в первую тройку? Кому хочется раскачать лодку? Надеюсь, что мы об этом скоро узнаем! Администрация Советского района продолжает работать на благо жителей района в прежнем составе на зло провокаторам!
"В СМИ появился информационный вброс о том, что я написал заявление о сложении своих полномочий как глава администрации Советского района. Это информационная утка, никакого заявления я не писал и писать не собираюсь", - сообщил в воскресенье Исаев на своей странице в социальной сети Instagram.
Исаев подтвердил, что в администрации Советского района провели оперативные мероприятия сотрудниками правоохранительных органов. Эти мероприятия, по его словам, "не являются ни чем из ряда вон выходящим".
"В органах исполнительной власти проверки различными органами происходят постоянно. Вчерашняя проверка ничем особенным не отличается", - сообщил глава района.