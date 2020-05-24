Эксперт считает, что США и их союзники усилят давление на Россию по теме коронавируса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Страны Запада будут использовать тему пандемии коронавируса в антироссийской риторике с нарастающей интенсивностью, несмотря на то, что главным объектом для критики по этому вопросу является Китай. Такое мнение в воскресенье в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

По мнению аналитика, звучащие со стороны американских и европейских официальных лиц обвинения в адрес Москвы в распространении дезинформации по коронавирусу становятся частью политики по сдерживанию РФ. "Думаю, что критика продолжится и будет усиливаться. Все эти обвинения России в кампании по дезинформации свидетельствуют о том, что коронавирусная история стала одним из измерений, одной из составляющих общей конфронтации между Россией и Соединенными Штатами и серьезного конфликта России с Европейским союзом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обострение отношений США и Китая на фоне пандемии не означает, что давление на Россию ослабнет: критика в сторону Пекина и Москвы будет доноситься одновременно. "Думаю, что Китай, безусловно, будет становиться главной мишенью подобных обвинений, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов, но это не будет приводить к автоматическому уменьшению количества обвинений в адрес России", - подчеркнул Суслов. Он добавил, что тема пандемии в настоящее время становится "эпицентром информационной войны против России".

Под угрозой американских санкций

Суслов предположил, что антироссийская риторика Вашингтона будет нарастать по мере приближения президентских выборов в США и ситуация с коронавирусом будет фигурировать в ней наряду с темой приписываемого РФ вмешательства в избирательный процесс. "Сейчас Россию обвиняют не только в том, что она якобы вмешивается в выборы в 2020 года, а в том, что она в целом приводит кампанию по дезинформации с теми же самыми целями, которые приписывались России и ранее: подрыв американской демократии, ослабление политической системы США, дискредитация американских ценностей и так далее", - пояснил эксперт.

Он уточнил, что "российская карта" остается одним из важнейших элементов предвыборной борьбы демократов против президента США Дональда Трампа. В связи с этим собеседник агентства выразил уверенность в том, что появятся новые инициативы по введению санкций против РФ. "Обретут ли эти санкции форму закона, будут ли они введены в реальности - мы пока не знаем", - заключил Суслов.

Позиция Европейского союза

Аналитик также указал на жесткую критику некоторых государств ЕС и части общеевропейских институтов в отношении России. Для них, по его словам, недопустимо улучшение российского имиджа и укрепление положения страны в Европе за счет той помощи, которую она оказала Италии в борьбе с пандемией. "Действия России в период пандемии в части предоставления помощи, проявления солидарности с отдельными странами ЕС, в первую очередь Италии, неизбежно должны были вызвать противодействие", - отметил он.

Именно с этим связана антироссийская кампания ЕС по обвинению России в дезинформации. "Цель этой кампании - нивелировать позитивный эффект российской помощи Италии и представить ситуацию так, будто на самом деле Россия делает только хуже Европе в части борьбы с пандемией, а не оказывает ей поддержку. Это тоже укладывается в эту логику жесткого столкновения с Россией и не исчезнет в обозримой перспективе: информационная война против России, попытки ее дискредитировать продолжатся", - указал Суслов.

Однако угрозы новых санкций со стороны ЕС для России не возникает, поскольку для этого нужно согласие всех стран объединения. Сейчас такой консолидации в Евросоюзе не наблюдается. "Но вот обвинения в сторону России, безусловно, будут сыпаться", - заявил эксперт.