Вице-премьер пермского правительства Удальёв подал заявление на праймериз "Единой России"

ПЕРМЬ, 25 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Пермского края по вопросам тарифного регулирования и жилищно-коммунального хозяйства Антон Удальёв подал заявление на участие в предварительном голосовании "Единой России" по довыборам в краевой парламент. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

"Заместитель председателя правительства края Антон Удальёв подал заявление на участие в праймериз в округе №17 (Чусовой и Горнозаводск)", - сказали в пресс-службе.

В законодательном собрании Пермского края вакантны три мандата - по округу №2, 13 и 17. Предварительное голосование пройдет до 31 мая, а сами выборы - 13 сентября, в Единый день голосования. Кроме этого, в 10 территориях края пройдут избирательные кампании по выбору депутатов органов местного самоуправления, где вакантны 177 мандатов.

По словам секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края Вячеслава Григорьева, выборы в законодательное собрание по округу №2 (Дзержинский и Кировский районы Перми) должны были состояться в конце апреля, а выборы депутатов органов местного самоуправления в Кишерти, Елово и Барде - 17 мая, но из-за пандемии они были перенесены на сентябрь. "В этих территориях предварительное голосование уже прошло, в остальных муниципалитетах оно пройдет до конца мая. Предварительное голосование "Единой России" в последние годы всегда проводилось по первой, наиболее открытой модели, по которой проголосовать может любой гражданин в избирательном округе. Однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение провести предварительное голосование в особом порядке: наиболее достойных кандидатов определяют выборщики, количество и персональный состав которых формируется местным политсоветом", - цитирует пресс-служба слова Григорьева.

Сам Григорьев также заявился на праймериз - по второму округу.

Антон Удальев работает на должности зампреда правительства Пермского края - руководителя Региональной службы по тарифам с апреля 2017 года, до этого руководил Управлением ФАС России по региону.