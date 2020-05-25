Экс-замгубернатора Нижегородской области возглавил Корпорацию развития Северного Кавказа

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Андрей Харин, занимавший пост заместителя губернатора Нижегородской области, назначен генеральным директором АО "Корпорация развития Северного Кавказа". Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства Нижегородской области.

"25 мая губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сократил количество своих заместителей. Это связано с назначением заместителя губернатора Андрея Харина на пост генерального директора "Корпорации развития Северного Кавказа". Соответствующую директиву подписал заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев", - отмечается в сообщении.

Глава региона пожелал Харину удачи в решении задач общегосударственного масштаба. "В любой команде происходит ротация. Это абсолютно нормально. Приятно, когда она обусловлена тем, что человек уходит на повышение и будет работать на федеральном уровне", - цитирует пресс-служба Никитина.

Андрей Харин курировал в правительстве Нижегородской области деятельность министерства энергетики и ЖКХ региона, Минэкологии, государственной жилищной инспекции и региональной службы по тарифам. Его полномочия будут перераспределены между другими заместителями губернатора Нижегородской области.

"Отрасль ЖКХ и энергетики теснейшим образом связана со строительством и дорожным хозяйством. Ни один строительный проект не может быть реализован без инфраструктурной подготовки. Уверен, что Сергей Морозов справится с задачами в этой сфере. Экологию и лесное хозяйство будет курировать Андрей Бетин, он обладает универсальным управленческим опытом, позволяющим ориентироваться в самых разных отраслях", - приводят в сообщении слова Никитина.

Андрей Харин родился 29 ноября 1979 года в городе Новоалександровске Ставропольского края. Окончил Ставропольский госуниверситет по специальности "Юриспруденция", кандидат юридических наук. С 2004 по 2014 годы занимал руководящие позиции в ОАО "Кавказская энергетическая управляющая компания", ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа", ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания", до 2016 года работал в Министерстве энергетики РФ. В декабре 2018 года был назначен заместителем губернатора Нижегородской области.