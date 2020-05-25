Путин назначил посла РФ в Дамаске спецпредставителем по развитию отношений с Сирией

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил российского посла в Дамаске Александра Ефимова своим специальным представителем по развитию отношений с Сирией. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сирийской Арабской Республике Ефимова Александра Владимировича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию отношений с Сирийской Арабской Республикой", - говорится в документе.

Ранее должности спецпредставителя президента РФ по развитию отношений с Сирией не было.

Александр Ефимов родился в 1958 году, на дипломатической работе с 1980 года, в 2013-2018 годах занимал пост посла РФ в Объединенных Арабских Эмиратах, в октябре 2018 года возглавил российскую дипмиссию в Дамаске.