МИД РФ приветствует объявленное в Афганистане временное прекращение огня

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия приветствует объявленное властями Афганистана и движением "Талибан" (запрещено в РФ) трехдневное прекращение огня и рассчитывает, что данный шаг будет способствовать дальнейшему продвижению мирного процесса в этой стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии Департамента информации и печати МИД России.

"В связи с окончанием священного мусульманского месяца Рамадан власти Афганистана и движение талибов объявили о трехдневном прекращении огня. Российская сторона приветствует это заявление и рассчитывает на то, что оно станет очередным шагом в направлении повышения взаимного доверия между противоборствующими афганскими сторонами и запуска прямых межафганских переговоров, - указали в дипведомстве. - Надеемся, что объявленное перемирие даст импульс дальнейшему продвижению мирного процесса".