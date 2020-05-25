Небензя: со сменой власти на Украине риторика Киева в адрес Москвы ужесточилась

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Смена власти на Украине, где чуть более года назад президентом стал Владимир Зеленский, привела к ужесточению риторики в отношении России. Об этом в понедельник заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Заметно. Риторика ужесточилась, - ответил он на вопрос об изменениях в заявлениях из Киева при Зеленском. - Поэтому говорить о том, что со сменой власти в Киеве что-то изменилось во внешней политике Украины, наверное, было бы наивным".

"Более того, мы писали как-то в одном из наших пресс-релизов в ответ на хвастливое утверждение Украины, что она в очередной раз помешала России сделать то-то и то-то, что у нас складывается впечатление, что единственным приоритетом украинской внешней политики является противодействие России во всех возможных формах", - добавил Небензя.

20 мая исполнился год со дня инаугурации Зеленского. В 2019 году он одержал убедительную победу, набрав во втором туре более 73% голосов.