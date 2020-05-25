Небензя заявил, что США фактически создали на Украине протекторат

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Содержание опубликованных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена свидетельствует, что США фактически создали на Украине протекторат. Об этом в понедельник заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Небензя напомнил, что Соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало венцом запущенной Евросоюзом в 2009 году программы "Восточное партнерство". Он обратил внимание, что это же соглашение оказалось "детонатором майдана" в 2014 году. "Потом на хребте Евросоюза на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украина. Это хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко", - сказал он.

Дипломат отметил, что Россия еще в 2013 году предупреждала украинскую сторону о невыгодности ассоциации с ЕС. "Тогда, еще при [президенте Викторе] Януковиче, они отвечали нам словами из "Двенадцати стульев": "Заграница нам поможет". И вот сейчас я с удивлением слушаю, как из Киева раздаются робкие сигналы о том, что, оказывается, соглашение несправедливое, что его надо бы поправить, что украинские предприниматели оказались в невыгодном положении. То есть не прошло и шести лет, как Киев осознал то, что мы им говорили в 2013 году", - констатировал Небензя.

Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач 19 мая обнародовал записи телефонных разговоров, на которых, по его словам, Порошенко, Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Депутат заявил, что одной из тем было предоставление американской стороной 1 млрд долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma, которую связывают с сыном Джозефа Байдена Хантером. На другой записи Керри призывает украинского президента "рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генпрокурора Виктора Шокина", он поясняет, что этот вопрос беспокоит Байдена. Записи содержат и другие сведения, которые говорят о вмешательстве американских политиков в дела Украины.

Генпрокуратура Украины после данной публикации возбудила против Порошенко уголовное дело о госизмене и злоупотреблении властью. Сам экс-президент назвал эту ситуацию спецоперацией против стратегических отношений Украины с США.