Россия предложила ОДКБ изучить вопрос о сотрудничестве по биологической безопасности

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия предложила странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотреть первостепенные меры по развитию взаимодействия в сфере биологической безопасности. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОДКБ в формате видеоконференции.

Лавров подчеркнул, что коронавирусная инфекция - серьезное испытание для всей системы международных отношений, это вызов для каждого государства и межгосударственных структур.

"Нам сегодня предстоит внимательно проанализировать, какие выводы необходимо сделать применительно к деятельности нашей организации. Понятно, что востребован потенциал ОДКБ для реагирования на такого рода угрозы в интересах обеспечения здоровья и благополучия граждан наших стран. Поэтому мы предложили сегодня рассмотреть первоочередные меры по развитию сотрудничества в области биологической безопасности", - сказал глава МИД РФ, открывая заседание.

Он отметил, что министерское заседание ОДКБ впервые проходит в формате видеоконференции. "Конечно, такая форма не может заменить живого общения, но это нам наверняка не помешает сегодня поработать как всегда дружно и эффективно", - сказал Лавров.

При этом он добавил, что государства - члены ОДКБ смогли широко отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на пандемию.

"Нынешний год - особенный год: 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Отрадно, что, несмотря на коронавирус, в наших странах в разных формах эта священная дата широко отмечалась", - сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил партнеров по ОДКБ за содействие в создании совместной виртуальной выставки архивных документов и фотографий к этому юбилею. "Сегодня планируется принять заявление по случаю 75-й годовщины Победы. Признателен вам за содержательный вклад в работу над этим проектом", - добавил министр.

Борьба с терроризмом

Сотрудничество Организации Договора о коллективной безопасности с СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) было бы полезно для борьбы с терроризмом, добавил глава МИД России.

"Было бы полезно синхронизировать антитеррористические программы ОДКБ с соответствующими проектами СНГ и ШОС, обеспечить максимальную консолидацию потенциалов организаций в этой сфере. Планируем сегодня этот вопрос обсудить, приветствуем руководителей секретариатов СНГ и ШОС", - сказал он.

Министр подчеркнул, что ОДКБ должна продолжать уделять самое пристальное внимание выявлению иностранных террористов, особенно выходцев из стран СНГ. "Созданию надежного заслона способствовало бы завершение работы над формированием единого списка организаций, которые страны ОДКБ признают террористическими", - указал он.

Лавров также обратил внимание на угрозу со стороны незаконного оборота наркотиков, прежде всего афганского происхождения, доходы от которого используются для финансирования террористической деятельности. Глава МИД РФ напомнил, что важную роль в борьбе с незаконным оборотом наркотиков играет антинаркотическая операция ОДКБ "Канал".

"Мы выступаем за то, чтобы "Канал" и далее расширял свою географию и привлекал новых участников. В этом году нам предстоит подвести итоги реализации антинаркотической программы ОДКБ на 2015-2020 годы", - резюмировал он.

Участие миротворцев в миссиях ООН

Министры иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности также прорабатывают правовую базу для участия ее миротворческих сил в операциях под эгидой ООН.

"Считаем важным поддержание в формате ОДКБ регулярного диалога по всему спектру вопросов безопасности в Евроатлантике в интересах координации подходов союзников, - сказал Лавров. - Особого внимания требуют задачи наращивания миротворческого потенциала ОДКБ, сегодня мы продолжим обсуждать пути решения организационных вопросов, совершенствования правовой базы. Уверен, что это позволит подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН".